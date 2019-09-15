شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لمكافحة التطرف»: مواجهة الإرهاب تتطلب يقظة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن المؤتمر الثامن للشباب والذي عقد أمس في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان عامرًا بالأسئلة وكٌشف فيه كافة الحقائق، وكانت هناك أيضًا رسائل كثيرة جدًا وناقش قضايا لها أهمية قصوى.

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وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الإرهاب يُعد من القضايا الأساسية والجوهرية التي يعاني منها العالم ويتحدث عنها ويضعها الآن على رأس أولوياته، موضحًا أن المؤتمر استعرض سمات المرحلة الفارقة التي تمر بها الساحة العالمية، والتي تمر بتحولات عديدة استثنائية منذ 2011 حتى الآن.

وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك القاعدة وتنظيم «داعش» الإرهابي، هم من أكبر التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولي، ويٌطلقون على أنفسهم قادة الساحة الجهادية في أديباتهم.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة قضية «العائدون من داعش»، أمس، بالمؤتمر، حيث إن عشرات الآلاف من المقاتلين في حالة ترحال بعد تفكيك التنظيمات الإرهابية، الأمر يحتاج إلى قدر من الاهتمام وإيقاظ الوعي.