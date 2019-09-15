شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة وكيل «تعليم الإسكندرية» لعدد من مدارس إدارة غرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، جولة ميدانية، الأحد، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب التعليمية للاطمئنان على سير الدراسة في اليوم الثالث بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ للصفوف الأولى بالإسكندرية ومتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

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وشملت جولة وكيل الوزارة مدرستى عمر بن عبدالعزيز الابتدائية والزهور الرسمية لغات التابعتين لإدارة غرب التعليمية.

وخلال الجولة شدد «الديب» على أهمية ترسيخ الروح الوطنية والانتماء لدى التلاميذ، مشيرًا إلى استمرار قوافل «الأتوبيس الطائر» والمكون من أتوبيسين وسيارة «توناية» للمرور على جميع مدارس المديرية في الإدارات التعليمية الثماني لرصد أي سلبيات أو معوقات وإعداد تقارير فنية والتعامل مع أي مشكلة على الفور.

وقال «الديب» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه يتم تسيير ما يسمى بقوافل المتابعة والرصد من خلال لجان مكونة من التوجيه والاتصال السياسي والمتابعة والتوجيه والتخطيط والمراحل التعليمية، بهدف المرور على كافة مدارس الإدارات الثماني للوقوف على أي مشكلات بهذه المدارس ورصدها وحلها، على أن يتم عرض تقرير لجان كل إدارة على مدير الإدارة المختص للعمل على حل المشكلات التي وجدت في لجان المتابعة، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تحديد إدارة معينة من الإدارات الثماني واختيار عدد من المدارس بشكل عشوائي، حيث تتم مفاجئتها بالزيارات في وقت واحد على مستوى الإدارة الواحدة.