شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال المفاوضات الفنية حول «سد النهضة» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اجتماعات وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، مساء السبت، حول المفاوضات الفنية لـ«سد النهضة»، ومن المقرر استكمال الاجتماعات غداً، لحل مشاكل التعثر في مفاوضات سد النهضة بما لا يسبب أضرارا بالغة بدولتي المصب مصر والسودان، خاصة مصر التي تعتمد بنسبة 95% من احتياجاتها المائية على نهر النيل ومياهه من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، خصوصا أن 85% من هذه المياه تصل إلى مصر من النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«المصري اليوم»، مساء السبت، إن مصر عرضت رؤيتها حول إدارة ملف سد النهضة، خلال المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي بدأت اليوم ممثلة في الاجتماع التساعي الذي تستضيفه القاهرة في أحد فنادق التجمع الخامس وفقا لرؤية خاصة تتعلق بإدارة سد النهضة ومقترحات سنوات التخزين وآليات التشغيل لتقليل الأضرار الناجمة عن المشروع الإثيوبي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع المياه ومستشار وزير الري الدكتور هشام بخيت.

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ووفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع، أكدت أنه تم تسليم كل من إثيوبيا والسودان الرؤية المصرية فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان، في إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية، والتي تؤكد القاهرة عدم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وفقا لاتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، بينما تصل السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب.

وأوضحت المصادر أن مصر تعتمد في رؤيتها على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن الاجتماع يشهد مناقشة رؤية مصر لمستقبل مفاوضات سد النهضة، تمهيدًا لعرض كافة القضايا الخلافية أو القضايا التي تم التوافق حولها على زعماء مصر والسودان وإثيوبيا بما ينتهي إلى مناقشة القضايا الخلافية حول المشروع من خلال الزعماء الثلاثة.

ولا يزال إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى مريام ديسالين، أحد أوجه الالتزام المشترك بين الدول الثلاث والذي ينص على الاتفاق الثلاثي حول قواعد الملء الأول والتخزين أمام سد النهضة.