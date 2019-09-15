شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: منطقة الشرق الأوسط تعيش على صفيح ساخن في الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الجانب الفكر والجانب الثقافي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، واقتحم كعادته نقاط القصور على وجه التحديد من أجل القضاء بشكل كامل على التنظيمات الإرهابية.

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وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، على ضرورة تكاتف المجتمع بالفكر مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب، كما أن الرئيس تحدث عن البعد الدولي وضرورة التكاتف حتى نكون على أهبة الاستعدادات للخطر.

وأشار إلى أن المستقبل سيشهد طلبا على الإرهاب نتيجة الصراعات الدولية والسياسية، مؤكدًا أن المجتمع عليه دور كبير لا يقل عن الجندي الذي يحمل السلاح لمحاربة الإرهاب، حيث إن الأخطار تتطور بأسرع مما نتخيل ونتصور، مستشهدًا بتسارع الدول من أجل إدانة الهجوم على السعودية واستهداف «أرامكو».

وأوضح أن حديث المجتمع الدولي عن درجة الخطورة الهجوم على السعودية ليس فيه قدر من المبالغة، حيث إننا نعيش في منطقة على صفيح ساخن بشكل دقيق، فالتشابكات بين التنظيمات الإرهابية خارج نسق الدولة الوطنية أصبحت سمة هذه الحقبة، وهذا يُنذر بخطر كبير.