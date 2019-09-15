شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء فى بورسعيد غدا لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجة وفدا من وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة ، أن الوفد سيترأس مساء اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24ساعة يومياً، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلي الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية بالمستشفيات.

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وأشار البيان ، إلي أنه سوف يعقد اجتماعًا غدًا، بمشاركة 3 وزراء وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آخر مستجدات تطبيق الميكنة بالمنظومة الجديدة.