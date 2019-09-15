شكرا لقرائتكم خبر عن منصف المرزوقى يعلن خسارته فى الانتخابات: فشلت فى إقناع الناخبين ببرنامجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد المنصف المرزوقى، المرشح للانتخابات الرئاسية، والرئيس الأسبق لتونس، خسارته في سباق الانتخابات، اليوم عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "الفيس بوك".

وأكد المرزوقي تحمله المسؤولية كاملة لفشله في إقناع الناخبين، واصفا النتائج بالمخيبة للآمال.

وكتب المرزوقى على الفيس بوك: "بعد النتائج المخيبة للآمال في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أتحمل كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة، وفي انتظار التبعات المنطقية للأمر التي سيتم الإعلان عنها حال استكمال المسار الانتخابى".