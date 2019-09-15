شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت فى كلمة بالتلفزيون، اليوم الأحد، إن انتخابات الرئاسة ستُجرى فى 12 ديسمبر.
وكانت احتجاجات أسبوعية حاشدة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحى فى أبريل ، تاركا البلاد فى فراغ دستورى وفى أزمة بين المحتجين والحكومة المدعومة من الجيش.
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