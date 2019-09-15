شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى يصل إلى جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم نبيل القروى المرشح الرئاسى المحتجز وقطب الإعلام بتونس، اليوم الأحد، إن القروى تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

وقال حاتم مليكى المتحدث باسم القروى فى تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون فى التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.