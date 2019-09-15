شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى يصل إلى جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم نبيل القروى المرشح الرئاسى المحتجز وقطب الإعلام بتونس، اليوم الأحد، إن القروى تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وقال حاتم مليكى المتحدث باسم القروى فى تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون فى التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى يصل إلى جولة الإعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.