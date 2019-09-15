نشرة الحوادث المسائية.. القضاء على مجموعة إرهابية وتمزيق جثة شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل المجموعة الإرهابية: "تلقت تكليفات من قياداتها الهاربة"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية تجاة قوات الجيش والشرطة.

إداري مجلس الدولة: حرمان طفل السفاح من شهادة ميلاد يمثل هدرًا لحقوقه

قالت محكمة القضاء الإداري، إن حرمان الأم من أن يكون لطفلها، وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم.

Advertisements

"مقتل شاب".. تدخل لنصرة صديقه فسقط جثة ممزقة في الجيزة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب على يد عاطل طعنا بسلاح أبيض.

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 17 سبتمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول، تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه في مدينة نصر.