بالصور.. السفير السعودي يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
افتتح السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين ويضم الملتقي 70 عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.
يأتي الملتقي في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن وحرص المملكة علي تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
شهد الافتتاح، إبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة الشركة المُنظمة للملتقى، وهشام أمين وأشرف شيحه ممثلان من لجنة الحج والعمره وناصر ترك ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعلي المانسترالي وعلاء الغمري ممثلان لغرفة الشركات.
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