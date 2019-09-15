24 دولة تشارك في مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، أن 24 دولة ستشارك في الدورة الـ 12 من المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.

وقال عبدالفتاح - خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة - إن الدول المشاركة هي (مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو برازافيل، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو كنشاسا، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي)، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لفرق سوريا المقيمة في مصر.

وأوضح أن قارة إفريقيا تحل هذا العام كضيف شرف المهرجان، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي.. مشيرا إلى أن العروض ستقام بمسرح "بئر يوسف" في قلعة صلاح الدين، ومسرح الميدان في ساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان، وحديقة الحرية، على أن تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن المهرجان يهدف للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.