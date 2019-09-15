محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 32
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 30
مطروح 23 30
بورسعيد 23 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 22 33
السويس 23 32
العريش 21 30
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 25 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بني سويف 23 34
المنيا 21 34
أسيوط 22 34
سوهاج 25 34
قنا 25 37
الأقصر 23 36
أسوان 26 37
كانت هذه تفاصيل خبر "مائل للحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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