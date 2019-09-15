النعيمي يشيد بلقاء السيسي مع شباب مصر وتأكيده على مواجهة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أشاد الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس مع شباب مصر وبالرسائل التي وجهها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بضرورة التصدي للفكر المتطرف ونشر تعليم الدين الصحيحة وتصويب الخطاب الديني.

وقال الدكتور النعيمي - في كلمته بافتتاح الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الأوقاف الدولي مساء اليوم الأحد، حول فقه بناء الدول - إن الرئيس السيسي كان حكيما في كل ما طرحه من رؤى للمتغيرات التي تشهدها المنطقة، مشيرا لأهمية تحذير الرئيس السيسي للشباب من خطورة الشائعات على أمن واستقرار الدول ودعوته للتوعية الصحيحة بدعم الدولة الوطنية والحفاظ عليها.

وأشار النعيمي إلى أهمية مؤتمر الأوقاف اليوم برئاسة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لطرح رؤى رجال الدين والفكر والثقافة لدعم الدولة الوطنية والتحرير من خطورة الشائعات وتجديد الخطاب الديني لنشر القيم الأخلاقية والتصدي للفكر المتطرف للجماعة الإرهابية.