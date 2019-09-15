"إعلام النواب": "السوشيال ميديا" مصدر للأكاذيب.. ونحتاج لقانون تداول المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور نضال السعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الدولة في حاجة إلى قانون حرية المعلومات، وذلك حتى يتثنى للمواطن ووسائل الإعلام الحصول على المعلومات الصحيحة، ولا يخضع لأية معلومات تتوارد على مواقع "السوشيال ميديا".

وشدد "السعيد"، على أن قانون حرية تداول المعلومات يجب أن لا يتعارض مع الخصوصية والأمن القومي للبلاد.

وأوضح في تصريحات لمصراوي الأحد، أن البرلمان قارب على الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية، مشيدًا بهذه الخطوة.

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وأضاف عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن القانون بمجرد إقراره سيحدد من يحق له الحصول على المعلومات من عدمه، موضحًا أنه سيكون له العديد من النتائج الإيجابية.

وتحدثت وقائع الجلسة الثالثة ضمن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، تحت عنوان "اسأل الرئيس" عن الشائعات وتأثيرها.

وحملت الجلسة الثانية عنوان ""تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" والتي تركزت حول الحديث عن تأثيرات نشر الأكاذيب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي لدى الشعب المصري والتشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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