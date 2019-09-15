أخبار مصر | برلماني عن حديث السيسي بمؤتمر الشباب: يعلي دائما مبدأ الشفافية والصراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن حديث السيسي بمؤتمر الشباب: يعلي دائما مبدأ الشفافية والصراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل عديدة إلى المصريين بمؤتمر الشباب الوطني الثامن، مفادها أننا نواجه حالة من التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وبناء دولة حديثة رغم كل المعوقات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية.

وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبنى وعى الشباب بحجم قضية الإرهاب والتحديات التى تواجه مصر والأمة بالكامل، مشيرًا إلي أنه دائما يعلي مبدأ الشفايفة والمصارحة مع الشعب المصري، لافتًا إلى أن مصر نجحت حتى الآن فى مواجهة سرطان الإرهاب وهو ما يزعج قوى الشر التى تخطط لهدم واستقرار هذا البلد ولكن مصر مستمرة فى معركتها ضد الإرهاب واستمرار البناء.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أكد علي أن الجيش المصري هو حصن مصر ويعد هو الأقوي في المنطقة بأسرها ومحاولات التشكيك في القوات المسلحة لن يقبله المصريين لأن العلاقة بين القوات المسلحة والشعب علاقة لأيمكن لاحد المساس بها.

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كما أشاد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، بمؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان أخرها المؤتمر الوطني الثامن للشباب، مؤكدًا أنها تمثل محورًا مهمًا للدولة المصرية، خاصة وأن القضايا التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

وأشار "أبو غريب" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، إلى أن الشباب هم المحور الأساسي لأي دولة، موضحًا أن هذه المؤامرات تساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى، بالإضافة إلى أهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات التى عقدت خلال الفترة السابقة، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عليها الرئيس بشفافية ومصداقية، مما يوضح حجم الإنجازات التى نشهدها على الأرض المصرية، ومواجهة الشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية.

وأكد النائب بكر أبو غريب، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

انطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور 1600 مشارك غالبيتهم كانت من الشباب، وحضر شباب البرنامج الرئاسي، من شباب الجامعات، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب سياسيين، وشباب رجال الأعمال.