أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلي الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية بالمستشفيات.

وأشار إلي أنه سوف يعقد اجتماعًا غدًا، بمشاركة كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آخر مستجدات تطبيق الميكنة بالمنظومة الجديدة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، أول أمس فور وصول الوزيرة محافظة بورسعيد، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.

Advertisements

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي الشركات المنفذة لنظام الميكنة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة وجهت شركات الميكنة بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي في المواعيد المقررة، مؤكدة أن الميكنة هي الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلي للمنظومة واكتمال أركانها، مؤكدة أن تطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلي أن الوزيرة أوضحت أهمية نظام الميكنة في التيسير على متلقي الخدمة، حيث سيتم التطبيق الإلكتروني من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلي تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، مؤكدة على سرية ودقة البيانات.

ومن جانبه قدم محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة الصحة على مجهوداتها وتواجدها في المحافظة أسبوعيًا لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى اقتراب اكتمال أركانها، معربًا عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة في مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد.