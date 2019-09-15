أخبار مصر | رئيس الوزراء يتلقى دعوة لحضور اجتماعات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي بدبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتلقى دعوة لحضور اجتماعات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي بدبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء، بيانًا قال فيه، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل اليوم، منى غانم المرى، مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة دبى، وحضر اللقاء السفير جمعة مبارك، سفير الإمارات العربية المتحدة فى مصر.

وبحسب البيان، أكد أنه خلال اللقاء، سلمت "المرى" خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، إلى الدكتور مصطفى مدبولى لحضور اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربى فى مارس القادم.

وأشادت مبعوثة حاكم دبى بالعلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدة أنها أصبحت نموذجاً للعلاقات العربية - العربية، كما أنها شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن اختيار الدكتور مصطفى مدبولى للمشاركة كمُتحدث رئيس فى المنتدى يأتى فى إطار التقدير للنجاحات التى حققها فى كل المناصب الحكومية التى تولاها.

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من جانبه، طلب مدبولى نقل تحياته وشكره للشيخ محمد بن راشد، مُشيداً بما يربط شعبى مصر والإمارات من علاقات أخوية انعكست على حجم التنسيق والتعاون الفريد بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لشعب الإمارات الشقيق باستمرار الرخاء والازدهار.