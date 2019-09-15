مصر | النيابة تأمر بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شاب، سقط من الطابق السابع، بعد إرسال تقرير الصفة التشريحية، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال "محمد.أ"، 22 سنة، مصابا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفي عقب مرور ساعات من دخوله المستشفى.

بالانتقال وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر بالقرب من بير السلم، أمام شقته بالطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له في حالة فزع وأثناء محاولته الفرار، اختل توازنه وسقط من بير السلم، وتوفي داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

فى لحظات الفزع والخوف لا يتمالك الانسان نفسه، بالفعل تكرر حوداث مشابعة وهو سقوط شاب من الطابق السابع بالاسكندرية.

Advertisements

ولقد توفي شخص عقب سقوطه من شرفه مسكنه، بعد أن اختل توازنه وسقط فى حرم الطريق، وذلك بعزبة الخمسمائة دائرة قسم ثالث المنتزة في الإسكندرية.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بعزبة الخمسمائة وتوفى.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة " ح ع ب" 85 سنة بالمعاش مسجى على ظهره بالطريق العام، يرتدي كامل ملابسه بمناظرته، تبين وجود كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال حفيده "ح ع ع" 33 سنة سائق، أيد ما جاء بالفحص، وقرر بأن جده المذكور ضرير، وحال تواجده بشرفة الشقة سكنهما اختل توازنه وسقط بالطريق العام مما أدي لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6671 2018 إداري قسم شرطة ثالث المنتزه.