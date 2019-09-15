مصر | القبض على تأجر مخدرات بالسلام بحوزته كيلو ونصف هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تأجر مخدرات بالسلام بحوزته كيلو ونصف هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات مباحث السلام، القبض على اكبر بائع ومروج للهيروين بالسلام.



تلقت مباحث قسم السلام آول، بلاغ يفيد بقيام المدعو " أ.م.ع" 43 عام، بالاتجار الغير مشروع فى المواد المخدرة، وبعد تحريات المباحث، تبين صحة البلاغ المذكور، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم أحمد الطحاوي، وبعد مداهمة منزله، تم القبض عليه والعثور بحوزتة على كمية كيلو ونصف من الهيروين، وبعض المبالغ المالية، وتم إتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة.



وتعد منطقة السلام التابعة للقاهرة الجديدة من أكثر المناطق التى يتم توزيع فيها المواد المخدرة لذا نعرض لكم هذة الحادث أيضا فى يوم 13 سبتمبر القبض على تشكيل عصابى بحوزتهم كيلو ونصف هيروين وفرد خرطوش بالسلام.



ولقد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاملين وسائق كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات وبحيازتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام بقصد الاتجار بها وسلاح ناري.

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وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من:

"ا. م. س"، 43 سنة عامل ومقيم شارع 12 تقسيم النزهة الجديدة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2062 لسنة 2002م الشروق " سرقة مسكن "، و"م. ا. ا"، 28 سنة عامل ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 399 لسنة 2002م رابع العريش شمال سيناء " زنا "، و"م. س. إ"، 28 سنة سائق ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم.



وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام

سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار "2 سلاح أبيض" مطواة، 5 هاتف محمول

مبلغ مالي 1770 جنيه، ميزان حساس.



وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

