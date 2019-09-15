مصر | المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين لحيازتهم الهيروين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين لحيازتهم الهيروين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبدالبارى، بالسجن ثلاث سنوات، لأربعة متهمين قاموا بتوزيع مخدر الهيروين في مدينة نصر.

وتعود التفاصيل إلى شهر فبراير الماضى، بمرور النقيب محمود مجدى القاضى فى دورية بدائرة مدينة نصر فى وقت متأخر من الليل، لاحظ وجود سيارة واقفة على جانب الطريق، وبالمرور بجوراها لأحظ وجود أربعة أشخاص هما كل من "أ.و.ف" 47 عام و"أ.ح.أ" 37 عام و"ص.ق.د" 35 عام و"أ.ع.ث" 35 عام من سكان مدينة نصر ولأحظ وجود رائحة أحتراق مخدر الحشيش وبالنظر فى السيارة وجد سيجارة مشتعلة ويمررونها لبعضهم البعض وبتفتشيهم عثر بحوزتهم على 18 لفافة لمخدر الهيروين وبعض الهواتف التى تستخدم خاصة للأتصال بعملائهم وكذا مبلغ مالى وتم القبض عليهم وتم إتخاذ الإجرات القانونية اللازمة.

وفى شهر يوليه الماضى، حودث حاله مشابهة مثل ذلك، ولكن اودت بحياة الضحية، وهى العثور على فتاة متوفية ملقاة فى طريق مدينة نصر.

ولقد نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز العثور على جثة الفتاة الملقاة بالطريق العام بدائرة مدينة نصر، حيث تبين أن ثلاثة من أصدقائها ألقوها بالطريق بعد وفاتها نتيجة تعاطيها جرعة هيروين زائدة أثناء وجودها برفقتهم، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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وكان اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وجه بتشكيل فريق بحث من مفتشي القطاع بالتنسيق مع البحث الجنائى بالقاهرة لكشف غموض الواقعة بعدما تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائري باتجاه مدينة نصر بكامل ملابسها وبها إصابة نزيف بالأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.

وتمكنت فرق البحث من تحديد شخصية المجني عليها " ٣٠ سنة " ومقيمة بمنطقة السلام، وانها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكي صحبة ٣ أشخاص وأنهم وراء ارتكاب الجريمة، ومن خلال التنسيق مع البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر تم ضبطهم وبحوزة أحدهم 10 جرام هيروين.

وبمواجهتهم قرر الأول بسابق تعرفه على المجني عليها وارتباطهما بعلاقة صداقة حيث تقابل معها والمتهم الثاني وقاما باصطحابها داخل سيارة ملاكي لمنطقة المقابر لتعاطي مخدر الهيروين، وعقب قيامه بحقنها بالمخدر شعرت بإعياء وفقدت الوعي فاستعان بالمتهم الثالث لإفاقتها، إلا أنها توفيت ثم قاموا بإلقاء الجثة وتخلصوا من متعلقاته.

واعترف المتهم الأخير بحيازته مخدر الهيروين للتعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.