مصر | "بعد طعنه بالسكين"..النيابة تأمر بحبس الشقيقين في قتل نجل عمهم بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد طعنه بالسكين"..النيابة تأمر بحبس الشقيقين في قتل نجل عمهم بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع متهم يدعى"ع.ص"يبلغ من العمر 22 عامًا، وشقيقه المشترك معه في قتل نجل عمهم حيث اقروا أن هناك خلافات سابقة، أدت للمشاجرة على قطعة خشب في بناء عشة حمام، وأمرت النيابة بحبس كلا منهما، 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، التحفظ على سلاح الجريمة "سكين" في واقعة قتل شاب على يد نجل عمه بمنطقة الوراق بالجيزة، بعدما طعنة بالسكين في القلب وكانت الطعنة النافذة، وطلبت النيابة للاستماع لشهود العيان بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها>

وكانت أمرت النيابة العامة، في وقت سابق بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن نجل عم القتيل قام بقتله بسكين بالوراق نتيجة لمشاجرة حدثت بينهم على بناء "عشة حمام" أعلى سطح المنزل، فقام على إثرها الأول بطعنه في القلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل نجل عمه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات قتل الشاب بالوراق إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.

بداية الواقعة، تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.