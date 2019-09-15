مصر | النيابة تأمر بالقبض على رجل أعمال وآخرين لتعديهم عمدا على سيارة نائب رئيس النيابة الإدارية (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بالقبض على رجل أعمال وآخرين لتعديهم عمدا على سيارة نائب رئيس النيابة الإدارية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري نيابة جنوب المنصورة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام رجل أعمال وأحد أقارب شخصية قضائية كبرى، وحارس أمن يعمل لديه، بالتعدي العمدي على سيارة المستشار محسن جاهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عمدا بتحطيم زجاج سيارته أمام منزله.

حيث قرر المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة بعد التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد عيسى رئيس نيابة ثاني المنصورة، بضبط وإحضار رجل الأعمال وليد السيد قطب، صاحب شركة الفاروق للإستثمار العقاري بالمنصورة، وحارس أمن يعمل لديه يدعى أحمد منسي.

وجاء قرار النيابة العامة بعد تقدم المستشار محسن جاهين ببلاغ إلى النيابة العامة، حمل الرقم 8713 لسنة 2019 جنح قسم ثان المنصوة، طالب فيه بالتحقيق في واقعة قيام رجل الأعمال المذكور وحارس أمن يعمل لديه، بالتعدي العمدي على سيارته وتحطيم زجاجها.

وقد أظهر تفريغ كاميرات المراقبة في شارع "مجمع المحاكم" بمدينة المنصورة، حيث محل سكن المستشار المتعدى عليه، عن قيام رجل الأعمال بإستقلال دراجة بخاريه بصحبه حارس أمن يعمل لديه، وقيامهما بإلقاء مادة صلبة على زجاج سيارة المستشار محسن جاهين أسفل عقار الأخير.

وقد تبين من التحري والبحث، أن مستقلي الدراجة البخارية، هما رجل الأعمال المشار إليه وحارس أمن يعمل لدى شركته، فقررت النيابة العامة ضبطهما وإحضارهما، وكلفت المباحث العامة بإجراء التحريات الكاملة حول الواقعة، وسرعة القبض على المتهمين.