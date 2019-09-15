شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان عن «أفرولاند»: نزيل المعوقات أمام المستثمرين.. ونقف وراء قيادتنا السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس ادارة أفرولاند لإدارة المشروعات، إن المشروع يُعد شبابي، وشُرف أن يكون موظف فيه بدرجة رئيس مجلس إدارة، حيث إن التيم داخل المشروع جميعه من الشباب، الذين لديهم طموح وتحدي من أجل تكسير المثل القائل «من نحن لكي نفعل»، حيث إن تيم العمل قادر على العمل والرقي، كما أن العاملين في الشركة بالكامل يُعدون أصحابها بداية من عامل البوفية وحتى رئيس مجلس الإدارة مرورًا بكل الموظفين بداخلها.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «بيبان الخير»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن الشركة تقوم بالبحث عن الحلول الذكية للاستفادة القصوى من الأراضي الصحراوية وتقدم أفكار خارج الصندوق من أجل الاستفادة من الأراضي الصغيرة، موضحًا أن مصر لن تنجح بدون الاتحاد والتعاون والعمل، وهناك دراسات جدوى تمت بالفعل بالشركة، كما أن الشركة تقدم للمستثمرين دراسات جدوى إذا طلبوا ذلك.

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وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ هذه الدراسات سواء مع نفسها أو مع الغير، كما أنها تقدم أراضي بالمشاركة مع الغير أو أراضي تملك للمستثمرين، حيث تُسهل الشركة كافة العقبات أمام المستثمرين، وخاصة في مجال الاستصلاح الزراعي، وتشارك الشركة في مشروعات الدولة القومية مثل مشروع مليون ونصف فدان، ومحطة تحليه مياه الشرب للمنتعفين من المشاريع، كما أن هناك مشروع للتمور تقوم عليه الشركة في منطقة غرب غرب المنيا.

وأوضح أن الشركة سبق لها وأن انتجت فاكهة رومان في وادي النطرون، بجانب العمل على إنشاء مزرعة زيتون والقائم بالفعل ويُنتج حاليا، ويتم في الوقت الحالي تصنيع مصنع تخليل الزيتون، ومصنع أخر لاستخلاص زيت الزيتون، موضحًا أن مصر تحتاج إلى مشاركة كل ابنائها للوقوف بجانبها ويردوا عنها كل معتدي.

وأكد أنه عندما يكون هناك شخص ضال في هذه البلد وترك طريق الصواب يجب علينا مقاومته والدفاع عن الوطن، حيث إن مصر تتعرض لحرب ضروس، رغم كافة الإنجازات التي تقوم بها الدولة مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة، أو مشروع المليون ونصف فدان، أو بناء 14 مدينة جديدة، كما أن مصر قامت بإنشاء أول شبكة طرق على أعلى مستوى بفضل القيادة السياسية الحالية في مصر على رأسها الرئيس السيسي.

وتابع :«اللي بيتعمل دلوقتي متعملش من 30 سنة، السيسي يعمل مصر جديدة، بيرفع كفاءة مصر الحالية ويقوم بإنشاء مدن جديدة لابد أن نقف بجواره، هو في الاول والاخر رمز لهذا البلد مينفعش حد يتكلم عنه أو عن أسرته بشكل وحش».