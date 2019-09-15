شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء خالد فودة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، خلال الفترة الماضية، بمدينة شرم الشيخ، والتي أسهمت في إبراز الوجه الجمالي للمدينة أمام السائحين والوافدين إليها من داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات تطوير منطقة السوق القديم، والتي شملت أعمال التجميل و«اللاندسكيب» ورصف الطرق، وطلاء الواجهات الخارجية للمباني، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء الطريق الإقليمي النفق – شرم الشيخ بطول 334كم وعرض 68م، والذي يتميز بوجود 6 بوابات تحصيل رسوم عبور وتوافر 10 محطات وقود بخدماتها.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير لمطار سانت كاترين؛ عن طريق رفع كفاءة ممر الهبوط وإعادة طلاء السطح وتخطيط العلامات الملاحية، وفي الوقت نفسه أشار المحافظ إلى انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة وادي دير سانت كاترين وإنارتها؛ حيث تم تمهيد الممر الواصل إلى الدير بطول 1،6 كم باستخدام أحجار طبيعية، إضافة إلى معالجة الواجهات الخارجية لمحال المنطقة باستخدام الأحجار والأخشاب الطبيعية.

وقال اللواء خالد فودة إن المحافظة انتهت من الأعمال الخاصة بمتحف الزعيم الراحل أنور السادات بسانت كاترين، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشهد المتحف احتفالية كبرى لملتقى الأديان بعنوان «معاً نصلي» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما نوّه المحافظ بأنه من المنتظر أن تشهد المحافظة أيضاً بطولة الهجن الثانية، خلال الفترة من 1 – 5 أكتوبر المقبل، بعد نجاحها في إنشاء مضمار الهجن على مساحة 1000000 م2.

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ونوّه محافظ جنوب سيناء، أثناء اللقاء بجاهزية بعض المشروعات للافتتاح، ومنها مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم تشييده؛ لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب، كي تتسنى تلبية طلباتهم وتقديم الخدمات إليهم.

وخلال اللقاء، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هناك عدداً من المشروعات التي من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بشكل كلي، وافتتاحها خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي، والتي من بينها محطة تحلية شمال خليج نعمة والتي تستهدف تغذية المطار وقرية الحرس وجامعة الملك سلمان ومنطقة إسكان العاملين، موضحاً أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال المحطة ويُنتظر تسليمها في غضون شهرين، ومن بين تلك المشروعات التي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منها أواخر العام الحالي متحف الحضارات بشرم الشيخ، إضافة إلى استعداد المحافظة لافتتاح المرحلة الأولى من متحف الذكريات الإنسانية ( مموريال – شرم الشيخ) في 15 ديسمبر المقبل.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ مشروعات أخرى جديدة، وجارٍ الآن إعداد المخطط الاستراتيجي لها مثل منطقة الرويسات- شرم الشيخ، لافتاً إلى أن المحافظة انتهت كذلك من إعداد كراسة الشروط الفنية والمرجعية لمخطط تطوير قلب خليج نعمة وتم عرضها على وزير الإسكان، وتُجرى حالياً عملية إسناد الأعمال التي تشمل الممشى السياحيّ والمركز الترفيهي للفعاليات والمهرجانات إلى أحد بيوت الخبرة المتخصصة.

وأوضح أنه تم إعداد كراسة الشروط المرجعية للمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، منوهاً إلى أنه سيتم بدء العمل في المشروع اعتباراً من أول أكتوبر المقبل من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلاً عن الانتهاء من أعمال التصميم لمجلس مدينة شرم الشيخ، كما تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع تطوير منطقة حمام موسى كمركز للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وقال إن من بين المشروعات التعليمية التي تنفذها المحافظة مشروع إقامة جامعة الملك سلمان بإجمالي مساحة مخصصة للكليات تصل إلى 655 فدانا، والتي تقام في ثلاث مدن: الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذها وافتتاحها أمام الطلاب في 2020.

كما نوّه المحافظ خلال اللقاء إلى أنه تم تخصيص مساحة 3908 فدادين لإقامة منطقة صناعية بأبوزنيمة.