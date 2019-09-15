شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: الدولة تخوض حربًا شرسة ضد الجماعة الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن الدولة المصرية تخوض حربًا ضد الإخوان المسلمين، وليس مع أي أحد آخر.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، خلال مكالمة هاتفية: «حرب معقدة مع طرف شرس وثيق الصلة بالإرهاب في مصر والعالم»، متابعًا: «هناك معركة تدور حول الثقة بين الدولة والشعب.. وهناك مشروعات قائمة بذاتها تثبت مصداقية الدولة».