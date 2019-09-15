شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: الشعب المصري لا يعي المؤامرة على المنطقة بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن مصر من المحتمل أن تكون طرفًا في الصراع الإقليمي إذا لم يتحلى الشعب المصري بالوعي، حيث الكثير من المواطنين لا يعلمون الكثير عن المخاطر التي تُحاك بالدولة المصرية. متسائلًا :" هل فيه منهج في التعليم قبل بيعلم الناس اتفاقية سايكس بيكو؟ معتقدش".

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن مصر تُعاني من أزمة في المعرفة بأبعاد المؤامرة، كما أن الشعب المصري لا يعي المؤامرة على المنطقة بأكملها، ورغم أن هناك نموذج محترم من تكاتف الوزارات جميعها من أجل مبادرة القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه يجب أن يتحقق هذا التكاتف في مواجهة المؤامرة على العقل المصري عند المصريين، مضيفًا :" وزارة الشباب والرياضة عليها دور ، وزارة الثقافة عليها دور ، وزارة التربية والتعليم عليها دور ".