شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري للشؤون الخارجية»: طاجاكستان استطاعت مجابهة «النهضة» الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عزت سعد، إن تنامى التنظيمات الإرهابية في دول وسط آسيا أمر مبالغ فيه، مع قدرة هذه الدول المتزايدة على مواجهة الإرهاب، لافتاً، إلى قدرة طاجيكستان على مجابهة حزب النهضة الطاجاكي الإرهابى وخلال مؤتمر «مصر وطاجيكستان في مواجهة الإرهاب.. تاريخية العلاقة بين الإخوان والنهضة الطاجيكى»، الذي نظمه المجلس ناقش محور «الإخوان والنهضة الطاجيكى.. مرجعية مشتركة»،

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وأشار نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية الدكتور مختار غباشي، إلى تصنيف الإخوان والنهضة الطاجيكى كتنظيمات إرهابية في البلدين، في حين بقيا كجزء من أنظمة سياسية قائمة بدول مجاورة، ومن الصعب الحديث عن نهاية قريبة لهما.

وقال غباشي إن تقديرات تشير إلى ما بين و370 و570 تنظيما مسلحا بالمنطقة، مع تزايد عدد الحركات المسلحة منذ ظهور الإخوان، وحتى ظهور داعش في 2013 وطغيانه على مدن العراق الأربع حتى انطلق في الداخل السورى، مع نشأة اليمين المتطرف في بلدان متعددة، وهو ما يحتاج إلى بحث آليات مواجهة يتم الاتفاق دوليا عليها، لتصبح القضية كيفية إنهاء فكر ووجود هذه الجماعة، خاصة في مصر ودول وسط آسيا وبينها طاجيكستان.

ونوه الدكتور محمد صابر إلى جرائم حزب النهضة الطاجاكي ضد الشعب الطاجيكى بينها هجومان على مسجدين في مدينتى كولاب وقر غنتيبه عام 1989 إبان الحكم السوفيتى للبلاد، وإشعال فتيل الحرب الأهلية عام 1992 واختطاف أعضاء المجلس الأعلى في قبو البرلمان كرهائن، واختطاف تلاميذ المدرسة الروسية وقتل حرس الحدود عام 1995، واغتيال أعضاء بعثة الأمم المتحدة في تويلدره عام 1997، والاستيلاء المسلح على السلطة في سبتمبر 2015، إلى أن صنفت المحكمة العليا في البلاد الحزب كمنظمة إرهابية واتهمته بإقامة علاقات مع داعش، وذلك بعد عامين من تصنيف الإخوان في مصر كمنظمة إرهابية بحكم قضائى وتصفية أموال وشركات التنظيم.