شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لـ22 مدرسة قبل بدء العام الدراسي بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 22 مدرسة لمختلف مراحل التعليم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، قبل بدء العام الدراسي الجديد، بإجمالي تكاليف بلغت 3.7 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة مياه سوهاج- في بيان صحفي الأحد- إنه تم توصيل خدمات الشرب والصرف الصحي لعدد 6 مدارس بمركز ومدينة طهطا، من بينها المدرسة المصرية اليابانية الجديدة، ومدرستان ومعهد أزهري بمركز جرجا، ومدرستان ومعهد أزهري بمركز البلينا، ومدرستان بمركز دار السلام، و3 مدارس بمراكز المراغة، وساقلتة، وسوهاج، إلى جانب معهد الفتيات الثانوي الأزهري بحي ناصر بمدينة سوهاج، مؤكدا أنه يتم حالياً رفع عينات مياه من جميع مدارس المحافظة للاطمئنان على جودة المياه بالمدارس، وكذلك تطهير خزانات مياه الشرب التي تعمل مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.

توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد في محافظة سوهاج

توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد في محافظة سوهاج

توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد في محافظة سوهاج