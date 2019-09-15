شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتلقى دعوة من محمد بن راشد لحضور الدورة 19 من منتدى الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، منى غانم المري، مدير عام المكتب الإعلامى لحكومة دبي، وحضر اللقاء السفير جمعة مبارك سفير الإمارات العربية المتحدة في مصر.

وخلال اللقاء، سلمت «المرى» خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إلى الدكتور مصطفى مدبولي لحضور اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي في مارس القادم.

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وأشادت مبعوثة حاكم دبي بالعلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدة أنها أصبحت نموذجاً للعلاقات العربية- العربية، كما أنها شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة كمتحدث رئيس في المنتدى يأتي في إطار التقدير للنجاحات التي حققها في كل المناصب الحكومية التي تولاها.

من جانبه، طلب مدبولي نقل تحياته وشكره للشيخ محمد بن راشد، مشيداً بما يربط شعبي مصر والإمارات من علاقات أخوية انعكست على حجم التنسيق والتعاون الفريد بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لشعب الإمارات الشقيق باستمرار الرخاء والازدهار.