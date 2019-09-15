شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن المؤامرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، ومن هنا بدأت خطورة هذا القائد.

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أن مصر دائمًا ما تتعرض للمؤامرات حينما يكون بها قيادة محترمة، وهذا ما حدث في عهد محمد على، وجمال عبدالناصر، والرئيس السيسي.

وتابعت «الشوباشي» أن ثورة 30 يونيو هي أعظم ثورة في تاريخ البشرية، والرئيس السيسي جاء رئيسًا لمصر بحب الناس له، مشددة على أن الشعب المصري بأكمله قادر على مواجهة مخططات الشر، مؤكدة أن تصويب الخطاب الديني هام جدًا خلال تلك المرحلة.