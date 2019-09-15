شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: نشر الشائعات لإسقاط الدول أهم أدوات حروب الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن أي دولة تريد أن تحارب وتدمر دولة أخرى كانت تستخدم الدبابة والسلاح، واليوم أصبح هناك نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبناءها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أن استهداف القوات المسلحة لكونها القوة العسكرية رقم 11 عالميًا في العالم أجمع، والجيش المصري والقوات المسلحة هي العمود الذي وقفت عليه الدولة المصرية وحمى الشعب المصري عام 2011.

وشدد «فرج»، على أن إفقاد الثقة في القوات المسلحة أول بوادر انهيار الدولة.