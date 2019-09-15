الخليج 365: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل تدريجى ليصل لـ 8 % بحلول عام 2022. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

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