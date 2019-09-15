شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الأخبار.. "التعليم" تعلن سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أخبار وزارات الحكومة ونشاطها على مدار اليوم ، والمتابعة على بدء العام الدراسى، وإجراءات وزارة التعليم لسد عجز المدرسين. Advertisements

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