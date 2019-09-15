شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها فى مختلف أرجاء تونس، مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت فى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ومن المقرر البدء فى فرز الأصوات على الفور، فيما تجاوزت نسبة الاقبال على التصويت - حتى الساعة الخامسة مساء - 35 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشادت بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات بسير العملية الانتخابية التى جرت فى أجواء هادئة.

وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع اليوم للاختيار من بين 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب "تحيا تونس"، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى، ورئيس الحكومة الأسبق مهدى جمعة.

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.