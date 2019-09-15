شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستدعى هيئة الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، اليوم، رسميا على مرسوم استدعاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 ديسمبر المقبل.

واستقبل عبد القادر بن صالح، اليوم بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذى تم تزكيته في وقت سابق اليوم رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال اجتماع لمجلس السلطة المكلفة بتنظيم وبمراقبة الانتخابات، والمتكون من 50 عضوا يمثلون مختلف الكفاءات المهنية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني وأساتذة جامعيين.

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ونقل موقع النهار الجزائرى، أنه من المقرر أن يتم إعلان المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية الأسبوع القادم لتنتهي في 7 أكتوبر المقبل .

وعمليا هذه الخطوة بإمكانها تصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية تحت إشراف إول لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات فى الجزائر ، والانتخابات التي سوف تهيأ لها كل الظروف.



المرسوم الرئاسي تطرق إلى بعض التفاصيل المتضمنة تنظيم الانتخابات في دورها الأول وحتى الدور الثاني الذي يأتي مباشرة بعد 15 يوم من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية.