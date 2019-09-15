أمنة نصير: الجماعات المتطرفة استغلت المناطق الشعبية.. والدولة توفر الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة امنة نصير عضو مجلس النواب، أن الجماعات المتطرفة استغلت المناطق الشعبية فى بث سمومها وأفكارها.
وأضافت نصير، أن الجماعات استغلت حاجات الناس الإنسانية لتوجيههم وتلويث العقول، وأن الدولة الآن ترعى المطالب والحقوق الانسانية للمواطن احتراما لانسانيته وحقه فى وطنه.
وقال عبد الحميد درويش الأستاذ بجامعة قناة السويس، إننا نعيش حروب الأجيال الرابعة والخامسة لضرب الدول من الداخل.
واضاف أن عوامل بناء الدول منها أن يتحمل كل افراد الحكومة مسئولياتهم فى خدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الاوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.
حضر الفعاليات وكيل مجلس النواب سيد الشريف و مفتى الجمهورية شوقى علام، و عدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، و وزير الشئون الاسلامية السعودى عبداللطيف ال الشيخ ووزير اوقاف اليمن ونظيره الاماراتى.
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