شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتخابات التونسية»: لم نُسجل أي خروقات كبيرة في عملية التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنه لم يتم تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

وأضاف «بو عسكر»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، التي تُعرض على شاشة «TeN»، أن عملية التصويت وصلت لـ19% من نسبة المسجلين في القوائم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، والمؤشرات تؤكد زيادتها في الساعات الماضية إلى ما يفوق الـ30%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين مساء اليوم، الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

حيث توجه الشعب التونسي لانتخاب سادس رئيس في تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.