شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سفير المملكة العربية السعودية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة نقلى، الملتقى الدولى الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين، بهدف التعريف بالمنتجات الجديدة فى العمرة، والخدمات التى تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين حيث يضم الملتقى 70 عارضا من الشركات العاملة فى مجال السياحة.

ويأتى الملتقى، فى إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر فى عام 2030، وسط منظومة من الخدمات التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفى إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وشهد الافتتاح حضور إبراهيم الحبشى رئيس مجلس إدارة الشركة المُنظمة للملتقى، وهشام الأمين، وأشرف شيحة، ممثلان من لجنة الحج والعمرة، وناصر ترك ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلى المانسترلى، وعلاء الغمرى، ممثلان لغرفة الشركات.