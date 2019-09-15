شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بضرورة البدء في كوبري مشاة أبو زهرة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، جولته الميدانية، اليوم، بمحافظة البحيرة والتي بدأها صباح اليوم بتفقد الأعمال الجارية لتطوير سكة حديد دمنهور ومزلقان أبوحمص، بعقد اجتماع موسع مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بحضور نهال بلبع، نائب المحافظ، وحازم الأشمونى، السكرتير العام، أشرف رسلان، رئيس الهيئة العامة للنقل والمواصلات، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، وهالة زايد، مدير فرع هيئة الطرق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل على أرض المحافظة والوقوف على موقفها التنفيذي ونسب ومعدلات التنفيذ وأهم المعوقات التي تواجهها.

حيث استعرض اللواء المحافظ عدداً من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والتى من أهمها مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق بطول ١٦ كم مرحلة أولى وثانية ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور إدكو بطول ٢٧ كم بتكلفة ٧٧ مليون جنيه ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية بطول ١٨ كم بتكلفة ٩٦ مليون جنيه.

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ووجه الفريق كامل الوزير بضرورة البدء في كوبرى مشاة أبوزهرة والتزام الشركة المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد طبقاً للمواصفات والجودة العالية.

كما أكد وزير النقل على أن الوزارة تسير في اتجاهين: الاتجاة الأول: تنفيذ المشروع القومي للطرق المرحلة الثالثة، والاتجاة الثاني: صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية.

كما استعرض اللواء هشام آمنة الموقف التنفيذي لمشروعات الكبارى المنفذة بنطاق المحافظة ووجه وزير النقل باستكمال أعمال كبارى (جمبواى ودسنونس أم دينار ومعمل القزاز) على الطريق الزراعي السريع وكوبرى بولين والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها.

كما قدم اللواء المحافظ تحية شكر وتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات للجهود التي تبذلها وزارة النقل على أرض محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء الكبارى والعمل على تخفيف ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.