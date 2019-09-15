شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 13 ألفًا و165 مشروعًا للشباب بسوهاج بتكلفة مليار و361 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم تنفيذ 13 ألفا و165 مشروعاً للشباب، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و361 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المشروعات وفرت 25 ألفا و862 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ- في تصريح صحفى اليوم- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المدن تفاعلاً مع المبادرة بعدد 1796 مشروعاً، ثم طما بعدد 1418 مشروعا،ً وجرجا بعدد 1412 مشروعاً، ودار السلام بعدد 1390 مشروعاً، والمنشاة بعدد 1389 مشروعا،ً والبلينا بعدد 1331 مشروعاً، وجهينة بعدد 916 مشروعاً، والمراغة بعدد 889 مشروعاً، وأخميم بعدد 681 مشروعاً، وسوهاج بعدد 676 مشروعاً، وحي شرق مدينة سوهاج بعدد 424 مشروعا،ً وحي غرب مدينة سوهاج بعدد 416 مشروعا،ً وساقلتة بعدد 331 مشروعاً، وأخيرا حي الكوثر بعدد 96 مشروعا.

ولفت إلى أنه من أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع نقل وتداول اللحوم بطريقة آمنة وصحية من خلال سيارات مجهزة، ومشروعات متنوعة منها تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف، ومحال بيع ملابس جاهزة، ووجبات سريعة، ومخابز نصف آلي وآلي، وتنفيذ مشروعات مصانع سيراميك ورخام، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.

مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية « مشروعك»