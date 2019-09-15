شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء نائب محافظ أسوان بوفد البرنامج العالمي للأغذية (WFP) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، الأحد، وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) برئاسة ماجستيك هايلى، مدير البرنامج، لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائي والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجاً.

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وخلال اللقاء، أشاد اللواء سعيد حجازي، بجهود برنامج الأغذية العالمي ومشروعاته الفعالة التي تساهم في دعم وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القرى الأكثر احتياجاً والمناطق البعيدة والنائية، مؤكداً حرص المحافظة واستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع في تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسواني.

من جانبه، أوضح ماجستيك هايلى بأن البرنامج ينفذ أنشطته في 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان، لافتاً أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها تمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً والتي يصعب الوصول إليها في العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات المؤسسية.

كما أشار ماجستيك هايلى إلى تطلع برنامج الأغذية إلى عقد المزيد من بروتوكولات التعاون بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن بعض المؤسسات والصروح العلمية، وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للاستفادة من خبراتها واستغلال الثروات الطبيعية التي تمتاز بها أسوان واستثمارها في فتح المزيد من مجالات العمل للبرنامج، خاصة في مجال المخلفات الصلبة والاستزراع السمكي.