شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يوقع عقدًا لتكفله بسد النقص وتوفير مستحقات 200 معلم بمدارس سمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم، والنائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، والذي بمقتضاه سوف يساهم النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسي مواد (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم) بمدارس سمسطا، والذين يصل عددهم إلى 200 معلم، من خلال «توفير مستحقاتهم» بداية من أكتوبر القادم وحتى نهاية العام الدراسي.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول، وأن يتم اختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقاً للمعايير العالمية والعلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أهمية أن يتم اختيار المعلمين من أبناء مركز سمسطا وأبناء كل مجلس قروي تتبعه المدارس المطلوب سد النقص في أعضاء هيئة التدريس به، وذلك للتيسير على المدرسين الجدد لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم للخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفياً واجتماعياً.

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جاء ذلك خلال فعاليات توقيع البروتوكول، الذي تم توقيعه بمكتب المحافظ المستشار هاني عبدالجابر وتحت رعايته، حيث وقع على البروتوكول كلا من محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وفي حضور اللواء عصام العلقامي، سكرتير عام المحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمشاركة عضو مجلس النواب في مبادرة المحافظة لسد النقص في بعض التخصصات الدراسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأ تنفيذها لأول مرة في مركز الفشن العام الماضي من خلال المساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير الاعتماد المالي لرواتب 200 معلم، لافتا أن مساهمة نائب سمسطا هي الثمرة الثانية للمبادرة التي ستعم كل مراكز المحافظة، حيث أبدى عدد من الجمعيات المشاركة في المبادرة بمركزي الواسطى وناصر، في إطار خطة الدولة التي لا تدخر جهدا في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الذي يوجد في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أشار محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن منظومة المشاركة المجتمعية التي يرعاها المحافظ ساهمت بشكل كبير بالدفع بالقطاعات الخدمية الحيوية بجانب جهود الحكومة الكبيرة، مؤكدا أنه من خلال هذا البروتوكول سيتم دعم منظومة التعليم بـ 200 معلم جديد، ما يساهم في إحداث انفراجة كبيرة في مجال سد النقص في بعض التخصصات الدراسية الهامة كالرياضيات واللغة العربية والعلوم.

فيما أوضح حسام العمدة، عضو مجلس النواب، أن منظومة العمل التي يتبناها محافظ بني سويف تعتمد على فريق عمل واحد، وفق رؤية وأهداف محددة، والذي شجع على تعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجميع لتحسين مستوى الخدمة بها، خاصة في مجال تلبية متطلبات المنظومة.