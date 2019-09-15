شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحاجر تطالب بإعادة النظر في «رسوم صادرات الرمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شعبة المحاجر لمجلس إدارة غرفة مواد البناء، الأحد، بدراسة حول تأثير رسم الصادر على الرمال في انخفاض الصادرات، وحذرت من استمرار فرض رسم الصادر على جميع أنواع الرمال أو زيادتها ومنع تصديره.

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وطالبت الشعبة بإعادة النظر في فرض رسم صادر 100 جنيه/ طن رمال مع دعم العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بالأسواق المستهدفة ومنها تركيا والهند ودول الخليج، خاصة في ظل توافر كميات كبيرة للتصدير واحتياطي يغطي احتياجات صناعة الزجاج.

وأكد «رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، أنه «وفقا للإحصائيات، فإن رسم الصادر أدى لتراجع الصادرات بنسب من 15% إلى 20% خلال 5 سنوات منذ تطبيقه في 2014 مع توافر كميات هائلة من الرمل للتصدير ووجود احتياطي يكفي صناعة الزجاج والطاقة الإنتاجية لـ50 مصنع زجاج في مصر».

وقال هاني صقر، عضو شعبة المحاجر، إن «صناعة المحاجر تمثل أحد أهم الصناعات القومية التي تدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة في المحافظات الأشد احتياجاً مثل سيناء والصعيد ومناطق الزعفران وأسوان وتوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً أن محافظة جنوب سيناء يوجد بها 70% من إنتاج الرمال البيضاء بإجمالي تراخيص 40 محجرا وعمالة تزيد على 3 آلاف عامل، بالإضافة إلى منطقة الزعفرانة المرخص بها 30 محجرا ويعل بها ما يقرب ألف عامل».