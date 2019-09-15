شكرا لقرائتكم خبر عن «سيلفى البابا» يسيطر على زيارة شباب كنائس النمسا لأديرة وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أديرة وادى النطرون نشاطًا رعويًا مكثفًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اليومين الماضيين.

شارك البابا تواضروس في مؤتمر وعقد العديد من اللقاءات الرعوية في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى في وادي النطرون، وحرص على المشاركة في مؤتمر الأسر الجامعية التابع لأسقفية الشباب والمنعقد في بيت كرمة الوادي في وادي النطرون، وإلقاء محاضرة دينية بحضور الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

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البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية يستقبل شباب من كنائس النمسا لأديرة وادي النطرون

كما استقبل البابا تواضروس بمركز لوجوس البابوي مجموعة من الخدام والخادمات من إيبارشية الوادي الجديد برفقة أسقفهم الأنبا أرسانيوس، حيث حرص الخدام على التقاط الصور التذكارية مع البابا صورة «سيلفي»، والتي سيطرت على لقاء الشباب القبطي، خاصة المقيمين في النمسا، الذين يزورون مصر حاليًا.

كما عقد البابا تواضروس لقاء مغلقًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية للأكليروس والتي تتابع الحالات المرضية الخاصة الرهبان والراهبات مع أسرهم وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد رأس السنة القبطية الجديدة «عيد النيروز».

وخلال اللقاء أثنى البابا تواضروس على عمل أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية ومجهوداتهم في تقديم المشورة الطبية والدعم الصحي للأكليروس.

كما التقى البابا تواضروس الثاني فوجًا من شباب مدينة جراتس بالنمسا، والذين زاروا مصر لمدة ١٠ أيام قضوها في عدة زيارات وخدمات وتقابلوا مع عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة في لقاءات روحية اختتموها بلقاء روحي مع قداسة البابا، حيث حدثهم عن حياة الفرح في الخدمة.