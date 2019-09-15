شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات محافظة المنوفية لمواجهة «الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الأحد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير الحماية المدنية، ووكيل إدارة المرر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومديرى إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وبحسب بيان، جرى استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الامطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء، وقد وجه محافظ المنوفية بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

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كما تم استعراض خطة كل مديرية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول خلال فصل الشتاء، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه في حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار حالة وجود كسور لخط مياه يتم غلق المياه والقيام بالإصلاح وتوفير سيارات مياه نظيفة لهذه المنطقة مشيرا إلى أن هناك بيان خاص بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك اليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.

كما أشارت شركة الكهرباء إلى أنه تم تجهيز مولدات كهرباء وأكشاك ومحولات متنقلة لمواجهة الانقطاعات نتيجة الظروف الطارئة وتم المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من احكام غلقها وتم تجهيز المعدات الثقيلة من أوناش وتريلات وسيارات نقل لمواجهة متطلبات الأزمة.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بكافة قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر، التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.