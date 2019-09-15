شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تحصل على «الآيزو 9001» في جودة الجهاز الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، حصول الإدارة العامة للجامعة ومركز ضمان الجودة على تجديد شهادة الأيزو 9001 للمرة الثالثة على التوالي في جودة الجهاز الإداري.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، الأحد، أن الشهادة من أعلى الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء المعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري، حفاظاً على مكتسبات الجامعة في مجال الجودة والاعتماد تمت مراجعة ملفات الإدارة العامة للجامعة بواسطة خبراء الشركة الروسية، وتم تجديد شهادة الأيزو 9001 لكل من الجهاز الإداري ومركز ضمان الجودة بالجامعة للعام الثالث على التوالي.

وأشار «حسن» إلى أن الجامعة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير أداء وكفاءة الجهاز الإداري بالجامعة، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي لمديري الكليات ومساعديهم في محاور عديدة تشمل الجوانب المالية والقانونية في العمل الجامعي والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنمية الموارد الذاتية والإدارة الجامعية ونظم إدارة الجودة، من أجل تحقيق مزيد من التميز المؤسسي للجامعة ما يمكن الجامعة من أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع على أكمل وجه.