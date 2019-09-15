شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذ تدريبًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة، في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

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وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة، والتى أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة العمليات، وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.

وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحباً بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، مؤكداً عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

يُذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات؛ بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.