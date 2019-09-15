شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعتمد 100 مليون جنيه لإنهاء أعمال تطوير محطة دمنهور للسكك الحديدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام بجولة تفقدية اليوم بمحطة دمنهور للسكك الحديدية، لمتابعة أعمال تطوير المحطة، حيث أصدر قرارًا بتوفير اعتماد مالي عاجل مقداره ١٠٠ مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة التي تتسم بكثافات عالية من الركاب.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل: «إن بعض المواقع الإلكترونية قد رددت بالخطأ أن المبلغ المعتمد من وزير النقل هو 10 ملايين جنيه»، وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار، خاصة أن وزارة النقل تقوم بدور يخدم ملايين المواطنين يوميًا.