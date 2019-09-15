شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام العمرة الجديد وموعد انطلاق برامجها (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر تركي، عضو الهيئة العليا للحج والعمر وعضو اتحاد الغرف السياحية، على هامش انطلاق معرض جسور للعمرة، اليوم، الأحد، إن المعتمر المصري في النظام الجديد للعمرة لابد أن يقوم بالتسجيل في شركة سياحة مصرية تقوم هي بدورها في تسجيل المعتمر من خلال وكلائها بالمملكة العربية السعودية، ويلي ذلك تسجيل الشركة لبرنامج المعتمر على بوابة العمرة المصرية، وهنا تصبح هناك رقابة إلكترونية من الجانب المصري على تنفيذ برامج العمرة.

وأضاف أن منافذ الخروج ستكون في تلك الحالة مربوطة بالبوابة المصرية، موضحا أنه فيما يتعلق بأعداد المعتمرين لا يمكن تحديد آلياتها إلا عقب أن يحدث الربط بين بوابة العمرة المصرية والبوابة السعودية، خاصة أن هناك قرارات مازالت تخرج من جانب المنظم (المملكة العربية السعودية).

وتابع عضو العليا للحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية قد ألغت رسوم تكرر المعتمر، وحددت قيمة رسوم التأشيرة لأي فئة من تأشيرات دخول المملكة بـ300 ريال سعودي، بخلاف الخدمات، موضحا أنه منح الشركات ميزة العمل مع الفنادق بشكل مباشر وهي ميزة لم تكن موجودة فيما سبق، مشيرا إلى أنه أصبح من حق الشركات من خارج المملكة والتي لديها حساب بنكي هناك أن تقوم بحجز الفنادق وتقديم مستند الحجز للوكيل السعودي لاستخراج التأشيرة، إذن أصبح من حق كلا الطرفين الشركة والوكيل عمل «بكدج» للمعتمر.

وشدد «عضو العليا للحج والعمرة» على أن النظام الجديد تمكن من القضاء على أي عمل كان يتم في الظلام.

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وكشف عن أنه فيما يتعلق بنظام الـ«بي تو سي» يمكن للفرد عمل برنامج، لكنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء البوابة لابد أن يتوجه لشركة سياحة لتنفيذ البرنامج.

وأكد أنه فيما يتعلق بأي محاولات تحايل من خلال تأشيرات السياحة أو الفعاليات، فالسعودية لديها إجراءات، وكانت عودة المواطنين المصريين في سابقة ناتج عن مخالفة الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك دراسة لمواجهة أي محاولة لمخالفة القواعد التي سيتم العمل بها.

وأوضح «ترك» فتح باب العمرة للمعتمر المصري لم يحدد بعد، لكنه قريبا، وسوف يتم الإعلان عن ذلك عقب الانتهاء من الربط الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية بالبوابة السعودية، واصفا أن الوضع ليس سهلا لأن هناك خطوات مهمة لربط البوابتين.

وحذر ناصر المعتمر من مخالفة الضوابط، حيث إن الجانب السعودي سوف يقوم الجانب السعودي بتسجيل المخالفين وقد يتعرض لعقوبة.

وأكد «ترك» أن الهدف من المعرض هو لقاء بين الشركات التي تعمل في سوق العمرة، مشيرا إلى أنه تتم مناقشة العديد من الموضوعات على هامش المعرض، ومن بينها العمل بين المنصات الإلكترونية.