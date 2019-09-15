شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر واليابان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أعده مكتب التمثيل التجارى لمصر فى طوكيو عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2018 ليصل الى نحو 1.265 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017. ونرصد فيما يلى 7 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر واليابان: بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2018 نحو 1.265 مليار دولار ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى خلال عام 2018 بنسبة 105% لتصل إلى نحو 271 مليون دولار . أهم الصادرات المصرية إلى اليابان هى الغاز الطبيعى المسال، المنتجات البترولية، الملابس الجاهزة، السجاد وأغطية الأرضيات، النباتات الطبية والعطرية، القطـن، السيراميـك. أهم الواردات المصرية من اليابان هى السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكهربائية، مصنوعات من حديد وصلب. حجم الاستثمارات اليابانية المشتركة في مصر حاليا قد بلغ نحو 880 مليون دولار . توجد 106 شركات يابانية في مصر. من أهم المجالات التى جذبت اهتمام الشركات والمصانع اليابانية للاستثمار فيها الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية. ونرصد فيما يلى 7 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر واليابان:

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